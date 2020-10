Montervino: “Con il pressing il Napoli ha fermato l’Atalanta, Zielinski può fare il ruolo di Mertens”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Grande merito è stato degli attaccanti del Napoli che con il pressing non ha fatto arrivare mai davanti l’Atalanta.

Il limite di Gasperini è che lui non cambia mai. Credo che se il Napoli non l’avesse gestita, qui c’era il serio rischio che la partita finisse 7-0.

Europa League? Come può non essere un obiettivo per il Napoli se è l’unico trofeo europeo presente in bacheca.

Credo che nella formazione tipo non stia fuori Lozano ma Politano. Zielinski può ricoprire il ruolo di Mertens sulla trequarti. Il bello è anche questo: puoi invertire allo stesso tempo il 4-2-3-1 e il 4-3-3 con il polacco al posto del belga.

Comments

comments