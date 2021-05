Montervino: “Con lo Spezia non sarà facile, si giocherà la salvezza fino alla fine”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Mazzoleni al Var? Mi chiedo dove sia il buon senso dei designatori, è vergognoso.

Gol del Cagliari? Ci sono squadre che grazie anche alla personalità in certi casi ti portano su come ad esempio la Juve di Bonucci, Chiellini e Barzagli. Altre volte invece si deve stare dietro a difendere il risultato. Credo che su Hysaj abbia influito la sua posizione perché girarsi dietro stando a destra è diverso dal girarsi stando a sinistra.

Mertens? Credo che lui sia sempre stato uno che ha tirato la carretta e credo che non sia un caso che il Napoli sia tornato a vincere così tanto quando lui è tornato ma credo anche che uno inizia poi a capire che col passare del tempo ci si debba defilare. Lui forse sta capendo che l’altro attaccante (Osimhen) sta diventando un calciatore importante e ora per lui la necessità è quella di ritagliarsi il suo spazio.

Lo Spezia è una squadra che fa del 4-3-3 il suo must. Ha un allenatore bravo che forse si è perso ma credo che questa squadra si giocherà la salvezza col Benevento fino all’ultimo. Hanno degli attaccanti bravi come Verde, Piccoli o Agudelo che all’andata quando è entrato ha messo il Napoli in difficoltà.”

Comments

comments