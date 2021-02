Montervino: “Credo che il Napoli abbai preparato la partita con la Juve diversamente”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Credo che Meret sia stato uno dei tasti dolenti nel rapporto Gattuso-De Laurentiis. L’infortunio di Ospina per me è stato un segno perché con lui in campo forse il Napoli avrebbe esagerato con il possesso palla e avresti rischiato di più buttando via una serata. Invece gioca Meret che fa una buona partita, non si inventa niente con i piedi ma due volte grazie a due suoi rinvii il Napoli è anche riuscito a creare delle azioni.

Non credo il Napoli abbia preparato la partita così come ha fatto sabato. Lo dice anche la formazione messa in campo. Il Napoli ha capito durante la partita che doveva cambiare atteggiamento perché ha visto loro quanto sono forti e che momento stanno vivendo. Questo lo si è visto quando hanno provato a pressare due volte e due volte gli sono scappati gli avversari. Poi per giocare così non bisogna necessariamente provare in allenamento perché sono calciatori di un certo tipo e mettersi a due linee da 4 a difendere il risultato è la base.”

