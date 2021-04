Montervino: “Da oggi Osimhen deve giocare sempre titolare”

Nel corso de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, è intervenuto Francesco Montervino, ex giocatore e capitano del Napoli.

“Da oggi in poi nelle prossime partite Osimhen deve giocare sempre. Ora anche se fa male deve giocare sempre, ma non con Mertens dietro alla sue spalle. Ieri il Napoli nel primo tempo non si è visto. La verità è che puoi anche provare ad attaccare la Juve, ma nel primo tempo è mancato l’ardore. La squadra era lunga, i reparti lontani l’uno dall’altro. Zaccagni? Non puoi pensare di sostituire Fabian Ruiz con lui. Dove giocherebbe nel Napoli?”.

