Montervino: “De Laurentiis e Gattuso stanno combinando un casino”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“De Laurentiis-Gattuso? Devono fare il bene del Napoli e arrivare in Champions League? Ma se non lo sanno loro? Gattuso è stato troppo diretto, a volte bisogna mascherare. Si dice a volte meglio una bugia che 100 verità. Qui sono loro a due a star combinando un casino. Ma poi siamo sicuri che la squadra sia davvero tutta dalla parte di Gattuso?

Napoli è stata abituata male. Abituata male negli ultimi anni dove si è voluto avere sempre di più. La cosa che stona è che noi abbiamo dato 8/8,5 al mercato del Napoli e onestamente mi aspetto di più. Come si fa a non far capire al presidente che c’è bisogno di un terzino sinistro? Non ha avuto a disposizione gli attaccanti? Richiama Milik e fai capire che la gestione del calciatore è sbagliata e che può esserti utile.

Sento spesso Rino che dice che questa è una squadra che crolla alle prime difficoltà. Ma credo che lui si metta nelle condizioni di fare l’errore che poi condiziona le partite del Napoli.

Comments

comments