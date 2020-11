Montervino: “Demme il migliore in campo, atteggiamento della Roma molto restio”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“A volte mi guardo indietro e penso se davvero ho fatto il capitano del Napoli. Prima non me ne rendevo conto ma guardando cosa è stato Maradona capisco il peso che ho portato. Lavoro altrove e a Napoli ci vengo per stare con la mia famiglia e posso assicurare che la città è molto più triste rispetto ad una settimana fa. C’è un’aria di tristezza incredibile.

Credo che Demme ieri sia stato il migliore in campo. E’ un giocatore tatticamente perfetto e per certi versi ricorda un po’ Jorginho per l’intelligenza tattica. Credo però che sotto l’aspetto dell’interdizione Demme sia anche più forte. Tatticamente è perfetto.

E’ vero che il Napoli ha vinto 4-0 ma secondo me ieri la Roma ci ha messo molto del suo. Ha avuto un atteggiamento tattico molto restio. Se una squadra consente al Napoli, che al di là di Manolas ha tutti calciatori di qualità, di palleggiare allora vai in difficoltà. Ad esempio il Milan ha pressato alto il Napoli mettendolo in difficoltà a differenza della Roma che invece ha aspettato in difesa. Quello della Roma è stato un uomo contro uomo ma con la profondità che ti danno puoi andare in porta con facilità.”

Comments

comments