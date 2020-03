Montervino: “E’ necessario che Gattuso carichi sempre la squadra, Milik merita rispetto”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Quello che fa Gattuso per caricare la squadra è doveroso perché evidentemente questi calciatori non sono in grado di caricarsi da soli, altrimenti ci sarebbe ancora Ancelotti qua. Credo che per quest’anno questa squadra non darà mai la sensazione di essere guarita. Il Napoli col Torino è partita male, malissimo dato che i primi 3 minuti sono stati disastrosi.

In questo momento storico Koulibaly e Maksimovic hanno un atteggiamento diverso. Kalidou è passivo, piatto e nelle situazioni difensive della partita con il Lecce lo si vede chiaramente. Maksimovic, invece, col Torino ha fatto una grande partita e c’è da sottolineare un suo intervento che nel primo tempo ha bloccato Belotti non facendo partire in contropiede i granata.

Credo che se Milik dovesse essere ceduto il Napoli non faccia una minusvalenza. Credo che Milik non si sia ancora espresso al massimo e credo che, tolti i due anni per gli infortuni, merita il massimo rispetto per quello che ha fatto e credo che vada aspettato. Inoltre penso che non esista un’alternativa migliore di lui.”

