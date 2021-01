Montervino: “Gattuso ha perso la capacità di essere Gattuso”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Credo che nella testa di Gattuso ci sia solo il pensiero di valorizzare il materiale umano che hai a disposizione. Io sono innamorato pazzo di Fabian, che è il centrocampista che può fare la differenza e che per questo sta in campo, ma credo che a volte bisogna mettere da parte anche alcuni calciatori proprio per valorizzare il materiale umano che hai. Oggi cerchi di sfruttare la capacità dei tuoi calciatori e chiedi al Fabian di dare una mano in avanti. Ma a lui piace fare solo questo.

Rrahmani? Se non lo ha provato prima vuol dire che non dava a Gattuso le giuste garanzie. E’ stato poi sostituito perché Gattuso non ha voluto fare lo stesso errore fatto con Maksimovic con lo Spezia.

Gattuso ha perso la capacità di essere Gattuso. Biosgna dire che ad inizio anno tu parti un po’ più accorto perché hai Osimhen che attacca bene la profondità e poi hai Lozano che anche attacca bene la profondità e davanti sei devastante. Le dichiarazioni fatte ieri fanno pensare ad un allenatore che è all’ultimo stadio. Credo che Gattuso pensi che il quarto posto sia l’unico posto veramente raggiungibile.

Nel Napoli non ci sono calciatori di personalità che dicono ‘Datemi palla, ci penso io’. Questa è la verità. Siccome giocatori del genere nel Napoli è lì che mi aspetto che l’allenatore cambi qualcosa per poter vincere la partita come sarebbe dovuto accadere con lo Spezia.”

