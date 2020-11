Montervino: “Ho condiviso l’atteggiamento iniziale del Napoli, ma poi la qualità deve uscire fuori”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Insigne è fondamentale per il Napoli. Ieri nella partita mediocre fatta dagli azzurri lui avrebbe risolto la partita caricandosi la squadra sulle spalle o almeno avrebbe fatto di tutto per risolverla. A Napoli, a differenza delle altre città d’Italia, ancora non si è capito che Insigne è il calciatore più forte di questa squadra. Se venisse accettata questa cosa allora si vedrebbe tutto in modo diverso.

Ho condiviso quello che ha fatto il Napoli inizialmente contro il Sassuolo. Devi avere rispetto per avversari come il Sassuolo ma chiaramente prima o poi deve venir fuori la qualità della squadra anche attraverso lo spunto del singolo. Perché era piaciuta la partita con la Real Sociedad perché con questo atteggiamento l’hai portata a casa.

Il pressing del Napoli non è stato esasperato ma comunque avveniva al limite della loro area. Piuttosto mi sono preoccupato di quando il Napoli è andato sotto per la lettura di alcuni momenti. Il primo tempo non mi è dispiaciuto ma poi dopo il gol dell’1-0 non mi è piaciuta la lettura della partita di Gattuso.

I principi del Sassuolo sono sempre gli stessi. Ieri forse si sono messi quasi a specchio e cercava di trovare ampiezza. Con questa rosa così ampia bisogna avere il coraggio di lasciare fuori calciatori più importanti. Credo che l’organico che ha il Napoli debba essere sfruttato diversamente.”

