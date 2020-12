Montervino: “I cambi fanno la differenza, il Napoli ha una rosa quasi perfetta”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“L’organico del Napoli è fantastico, ed è perfetto al 99% perché per me manca ancora l’esterno mancino. Petagna ha portato 6 punti al Napoli ma credo che i 3 punti di ieri vengono dal gol che Gattuso gli ha fatto fare a Crotone facendolo sbloccare.

Deve cambiare il modo di vedere le cose, non esistono partite semplici soprattutto contro squadre come la Samp. Oggi giocando ogni 3 giorni devi considerare 16 giocatori non 11 perché chi entra dalla panchina cambia la partita. Chi vincerà il campionato in queste condizioni sarà un fenomeno perché in questo campionato i preparatori atletici diventano fondamentali.

Se penso a cosa può migliorare Gattuso mi viene in mente la sua comunicazione. E’ troppo tosto. Lui che è un uomo del Sud, un uomo verace, mi aspetto da lui un sorriso in più.

Perchè può essere l’anno buono? Perché il Napoli ha una rosa di grandissima qualità poi chi dice il contrario è in malafede.

