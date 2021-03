Montervino: “Ieri grande prestazione del Napoli, ma si poteva fare meglio di quanto fatto fino ad ora?”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Quella del Napoli è stata una grandissima prestazione che mette sul banco un ottimo Napoli per il rush finale. Il carisma di Mertens, la qualità di Fabian e la forza di Koulibaly danno qualcosa in più perché loro sono tre fuoriclasse. La domanda da farsi è: nonostante le difficoltà e le assenze di questi calciatori, il Napoli poteva fare meglio?

Io faccio parte della schiera che vuole vedere una squadra che dice di essere con l’allenatore che reagisca sul campo e lo dimostri. Se penso al campo adesso il campo mi dice che questa squadra è in un buon momento ma credo che prima, nonostante le varie difficoltà, si poteva fare meglio. Adesso, però, il rush finale è quello che conta, tanto ormai si è capito che Gattuso rimane qua fino a fine anno quindi è inutile parlare del futuro.

La cosa che condanno a Rino è quella di essere entrato in un alone di calcio moderno che lui gli si addice poco. Ma questo non perché lui non è capace anzi è molto capace e credo che sia anche molto sottovalutato.

Politano? Tanta concorrenza a molti giocatori non fa bene e lui è uno di quelli.

Bakayoko? Credo che andrà a finire come con Fabian Ruiz. Adesso lui sta portando la croce e poi sicuramente sta facendo una stagione mediocre ma dobbiamo aspettare che sia fatto martire?

Mertens? Cosa bisogna dire se non che con lui in campo sono stati fatti 10 punti in 4 partite. Bene anche Osimhen che sta iniziando ad essere un giocatore presente.”

