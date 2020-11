Montervino: “Il Bologna ha messo in risalto le qualità del Napoli, movimento di Osimhen fondamentale per il gol”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Cosa pensa il giocatore? Lui arriva nello spettatore e magari dice ‘Non mi aspettavo che dicesse così in pubblico. Avrei preferito che non lo dicesse in pubblico ma in privato’. La domanda poi sorge spontanea: chi sostituisce Ghoulam e Mario Rui a Gennaio? Gattuso fa bene? Se fossi un calciatore mi farei due domande e mi chiederei il perché non riesco a tirare fuori qualcosa nonostante un allenatore così presente come lui. Credo che ci voglia il bastone e sono il primo a pensarlo ma a volte penso che ci vuole anche la carota.

Il Bologna ha cercato sempre l’uomo contro uomo e secondo me è pericoloso quando affronti giocatori come il Napoli. Facendo questo hanno messo in risalto quelle che sono le caratteristiche dei giocatori del Napoli. Credo che ci siano dei momenti in cui incontri un avversario che per forza di cose è più forte di te e tu devi anche snaturarti per fare risultato. Non ho condiviso questo atteggiamento un po’ presuntuoso di Mihajlovic.

Sul gol del Napoli il movimento importante lo fa proprio Osimhen. Danilo lo perde perché lui gli passa alle spalle. Questo è ciò che comporta avere due attaccanti, hai sempre l’area piena. Al gol Osimhen mi è sembrato infastidito tanto da farmi sembrare che l’avessero annullato. Osimhen è un calciatore forte. Ha delle qualità fisiche mostruose e tecnicamente anche se è un po’ grezzo può migliorare. Adesso non mi dà la sensazione di essere come Cavani o Higuain ma ha tutte le possibilità per diventare più o meno come loro e segnare 20 gol in stagione. Ha delle qualità che gli attaccanti della sua età non hanno.”

