Montervino: “Il lavoro di Gattuso è straordinario, credo sarà difficile sostituirlo”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Nelle prestazioni di Osimhen in Francia ho visto un calciatore che in area è rapace , è un felino. Qui non lo fa perché qui tatticamente siamo diversi ma lui il profumo della porta lo sente. Ha l’istinto dell’attaccante.

Il lavoro di Gattuso è straordinario e lo sta dimostrando avendo tutti gli effettivi a disposizione. La mia paura è che adesso che si è trovato un equilibrio con la squadra e questo allenatore e che non sarà dunque facile rimpiazzarlo.

Politano? In questo momento è più funzionale e lo dimostra la funzionalità giusta che ha avuto sul gol di Zielinski quando ha aspettato Di Lorenzo che si stava sovrapponendo.

Italiano? Credo che se sabato abbia voluto giocarsi le chance per essere il nuovo allenatore del Napoli se le sia giocate veramente male.”

