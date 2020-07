Montervino: “Il Napoli è migliorato nella gestione del momento, è importante in chiave Barcellona”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’.

“La Roma ha fatto grande densità senza dare la possibilità di verticalizzare. Un continuo girar palla e senza neanche troppa sterilità. Inoltre c’è stata una crescita nella gestione del momento. Mentre durante la partita con l’Atalanta nel momento più importante sei venuto meno, ieri dopo il gol il Napoli ha gestito bene quel tipo di momento e situazione. Questo è importante anche in chiave Barcellona.

Lozano? Non può andare in prestito ad una squadra italiana più piccola del Napoli, sarebbe un errore ed un’ammissione sul fatto che c’è qualcosa che non va. O va ceduto o se deve andare via in prestito meglio che vada all’estero. Andrebbe ceduto all’Everton di Ancelotti che lo ha voluto qui e magari non lo rivendi a 50 ma a 35 e piangi con un solo occhio.

Zielinski già è diventato quello che stavamo aspettando. Ha un gran controllo palla, tira per il collo gli avversari, corre e sterza. Sarei curioso di vedere la sua resistenza organica cardiovascolare, i calciatore dell’est hanno una marcia in più.

Bernardeschi è un giocatore talmente forte che non è un caso che da quando gioca con Ronaldo e Dybala, la Juve non solo vince ma inizia a giocare già in un certo modo.

Comments

comments