Montervino: “Il Napoli è veramente forte, c’è sempre la consapevolezza di poter fare gol”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Il Napoli è veramente forte, ha un qualità nel giocare il pallone che passano i minuti ma c’è sempre la consapevolezza che si può far gol. Non avevo dubbi che il Napoli vincesse a Firenze così come non ho dubbi che il Verona ti darà del filo da torcere. Ma se la mettiamo sulla qualità non c’è partita.

Ieri ho visto una cosa che non ho mai visto fare a Bakayoko. Nella propensione offensiva ha un capacità di corsa che prima non aveva e si vede che fisicamente sta bene. Lui fisicamente è straripante ma in questa stagione l’ha fatta vedere poche volte. E’ un calciatore forte sia tecnicamente che fisicamente che per capacità di stare in campo ed è il giocatore che serve a questo Napoli.

Manolas-Rrahmani? Non dico che non sarà la coppia del futuro ma se vuoi restare tra il 4 e il 6 posto è un conto ma se vuoi fare il salto di qualità soprattutto se parte Koulibaly ne è un altro.

Se dovessi fare una scelta cederei Koulibaly e non Fabian. Credo che Koulibaly abbia espresso il massimo al Napoli. Al napoli serve un leader difensivo.”

