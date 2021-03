Montervino: “Il Napoli ha tanta qualità, ieri fatta una buona partita”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Il Napoli è il Napoli ed ha tanta qualità. Dopo Reggio Emilia il Napoli ieri ha giocato una buona partita contro una squadra difficile che ha già battuto alcune grandi e inoltre 3 o 4 calciatori hanno fatto una prestazione importante.

Tra le quattro che lottano per la Champions l’unica che sta avendo una certa costanza è il Milan. Sembrava che stesse lì per calare e invece non molla e mantiene una certa continuità.

In questo momento Fabian deve toccare tanti palloni. E’ un calciatore che ha tanta qualità e in questo momento è un calciatore fondamentale per questa squadra. Non a caso quando Fabian sta dando il suo contributo i risultati del Napoli stanno migliorando. Possiamo dire che finalmente stiamo rivedendo il vecchio Fabian che non vedevamo da mesi.

Demme? Lui è un calciatore diverso. Riconosce di non avere la qualità di Fabian ma fa un lavoro dipendente. Resta in copertura riempiendo la falla che Fabian lascia quando va in avanti:”

