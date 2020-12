Montervino: “La sconfitta non dipende da un aspetto tecnico, il Napoli poteva giocarla meglio”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“La sconfitta di ieri non dipende chiaramente da un aspetto tecnico. Ieri non mi è sembrato di vedere nemmeno un minimo del Napoli visto con l’Inter. Negli alti e bassi del Napoli ci sono delle costanti, ad esempio io adoro Fabian e credo che ci può stare in un centrocampo a due ma in questa stagione non sta molto bene.

C’è anche la costante Mario Rui. Il suo atteggiamento è diventato stucchevole, superficiale. Ieri mi stavo anche aspettando addirittura una reazione dopo la sostituzione.

Equilibri? Chiaramente non si trovano subito, c’è bisogno di più stagioni per farlo. Poi c’è anche il fattore che Napoli vive di grandi entusiasmi e poi ci sono delle delusioni.

Mi ha colpito l’atteggiamento di Politano che non si può dire che sia scoppiato fisicamente. Non credo che l’esplosione di Lozano lo abbia distrutto mentalmente.

Il Napoli ieri poteva anche perderla la partita ma poteva giocarla meglio.”

Comments

comments