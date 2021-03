Montervino: “Mi fa rabbia vedere come sia cambiata la testa della squadra in così pochi giorni”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“A me fa rabbia di come la testa sia cambiata da mercoledì a domenica. Possibile che il rientro di Mertens abbia permesso questo? Può darsi che il Napoli in questo momento non avendo un attaccante di riferimento, cerchi uno sfogo su qualche attaccante di grande carisma come Mertens.

In questa squadra tutti non vedevano l’ora di rivedere Ghoulam in campo. In primis, non me ne voglia Mario Rui ma le sue prestazioni nell’ultimo periodo non sono state proprio all’altezza anche se ha super giocato. Ieri i calciatori del Napoli hanno visto un altro giocatore che aveva voglia e a cui potevano dare il pallone.

Non credo che Ghoulam abbia acquisito questa condizione dopo 15 giorni dalla guarigione dal Covid. Questa condizione l’ha acquisita da almeno due o tre mesi.”

Comments

comments