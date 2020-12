Montervino: “Mi piace la gestione della rosa di Gattuso, Insigne sta facendo qualcosa di straordinario”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Il Turnover del Napoli lo trovo particolarmente intelligente. Sta centellinando i minuti di qualsiasi calciatore. Mi sta piacendo molto e credo che ora che il calendario sarà ancora più fitto questa gestione potrebbe essere determinante.

Secondo me Insigne sta migliorando tantissimo. Ha toccato un livello altissimo a livello di serietà e lo si è visto anche su come ha risposto alla domanda sulla dieci. Credo che anche la gente avrebbe apprezzato molto il suo modo di giocare. Faccio fatica a pensare che possa ancora migliorare perché sta facendo qualcosa di straordinario.

La mia assenza dal Murales della Cumana? Onestamente non mi interessa, ci sono calciatori che hanno fatto tanto per il Napoli. Mi è dispiaciuto leggere il messaggio a riguardo di Paolo Cannavaro ma non credo sia giusto che ci sia Fabio e non lui.”

