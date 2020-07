Montervino: “Milik alla Juventus e Bernardeschi al Napoli e vissero felici e contenti”

Montervino a Ne parliamo il lunedì in onda su canale 8.

“Milik è un attaccante completo se la Juventus lo cerca c’è un motivo serio, non capisco chi si stupisce di questo. A Napoli il vero Milik non l’abbiamo mai visto. Attaccanti come lui costano oltre 70 milioni di euro Il polacco invece è ideale anche per le cifre, in un momento in cui i bilanci contano anche per i bianconeri. Oggi lui non vuole neanche più rinnovare e vuole la Juventus e spingerà il Napoli a cederlo a loro così come la Juventus convincerà Bernardeschi a venire a Napoli ed agli azzurri andrà benissimo.”

Comments

comments