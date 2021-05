Montervino: “Napoli schierato male sul gol del Verona, quando si arriva così alla partita c’è qualcosa che non va”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Gol del Verona? Il mancato investimento sul terzino sinistro ieri è costato 50 milioni di euro. Non voglio attaccare nessuno ma questi sono dati di fatto. Ieri hai avuto la fortuna di stare in vantaggio dopo una brutta partita ma a cosa serve stare così in campo che vai a pressare con tanti uomini gli avversari. E’ un suicidio difendersi in quel modo. Quando si arriva gli ultimi tre giorni in questo modo, ci deve essere qualcosa che non va?

Conceiçao non lo escludo ma non mi fa impazzire. Il grande merito di De Laurentiis è aver portato la mentalità napoletana a pensare di poter vincere. Parlare di dimensionamento credo che sia perfetto perché vincere lo Scudetto non fa parte della dimensione del Napoli che nella sua storia ne ha vinti solo due. Se vuoi provare a vincere lo Scudetto devi iniziare un ciclo come si è fatto con Sarri e arrivare a puntare obiettivi più grandi dopo 3 o 4 anni.

Comunicare gli obiettivi stagionali e dire che lotti per un obiettivo piuttosto che per un altro ti fa perdere anche dal punto vista commerciale perché magari uno sponsor ti dà di meno se dici di lottare per un posto in Champions piuttosto che per lo Scudetto.”

Comments

comments