Montervino: “Non ho mai creduto che la squadra fosse al 100% con l’allenatore”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Quando dicevano che la squadra era con Gattuso ricordo di non essere mai stato d’accordo. Non sono mai stato sicuro riguardo questo.

Il problema è molto serio. Quello che succederà giovedì credo che sarà legato al risultato. Quello che noi riusciamo a carpire noi ‘tecnici’ dagli atteggiamenti mi ha fatto percepire che nessun calciatore ha avuto un atteggiamento di chi sta con l’allenatore. L’atteggiamento è sembrato essere quello di persone che non hanno tutto questo amore per l’allenatore che ti porta a dare l’anima per il tuo mister. Iniziamo a far capire il senso d’appartenenza per questa maglia e qui non c’è nessuno che lo può far capire, nemmeno il presidente.

Nella situazione in cui si trova il Napoli le cose da fare sarebbero due: o si cambia o si tenta il tutto per tutto. E quando si tenta il tutto per tutto lo si deve fare anche andando contro giocatori che stimi.

Sono tre anni che il Napoli deve prendere un terzino sinistro ma ogni volta viene detto che prima si deve vendere Milik, poi Llorente, poi Malcuit. Se si fa così è giusto che allora giochi ancora con Mario Rui.

Tolto Lorenzo faccio fatica a trovare un altro leader. Ai tempi miei eravamo tre o quattro. Eravamo io, Iezzo, Cannavaro e il Pampa Sosa che era un leone.”

