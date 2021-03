Montervino: “Oggi si gioca in 16, si inizia la partita in un modo per finirla in un altro”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“C’è qualcuno che ha dato questa squadra per finita, per distrutta ma credo che bisogna andarci piano con i giudizi. Credo anche che nella serenità il Napoli ritroverà Bakayoko che è un calciatore che può avere il suo peso specifico. Tornerà utile anche lui.

Una valutazione importante da fare è che oggi si gioca in 16. La studi pensando che la inizi in un certo modo e poi la finisci in un altro. Credo che per questo motivo Lozano e Politano si alterneranno e nella settimana dopo la sosta faranno sicuramente tre presenze a testa.

Meret-Ospina? Qua si è raggiunto un paradosso: si è messo in discussione uno dei tre portieri italiani più forti. Bravo, serio, professionale ma la sua crescita viene rallentata dal fatto che gioca mai.

La rabbia di Osimhen secondo me è positiva. E’ un calciatore sanguigno. A me un calciatore così, forse perché io ero così, piace molto.”

