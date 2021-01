Montervino: “Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, anche i calciatori”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Gattuso ha servito su un piatto la partita a Juric. Secondo me anche con Demme e Bakayoko il Napoli non è che sta giocando con il 4-2-3-1 perché fanno le uscite come se fossero in 3. Anche questo è poco chiaro per noi almeno, poi magari per Gattuso non è così perché lui ci dirà che lo impone in settimana. Ma anche su questo si crea confusione.

Elmas? Non possiamo pensare che lui risolva i problemi del Napoli. Credo che Gattuso abbia capito di che pasta è fatto e per questo non gioca. Non credo che né lui né Lobotka o Malcuit risolva i problemi di questa squadra. Noi poi facciamo l’errore di far passare dei giocatori normali o bravi dei campioni.

Gattuso sta estremizzando il concetto di proteggere la squadra. I calciatori, come l’allenatore e la società, devono assumersi le loro responsabilità. E’ giusto che lui dica che ha sbagliato a mettere Hysaj a sinistra e magari non lo farà più per esempio. Una cosa che vorrei capire è se c’è confronto fra l’allenatore e il direttore sportivo, anche se avviene a brutto muso. Anche qui a Napoli si dà troppa responsabilità all’allenatore, come se l’allenatore comprasse e vendesse i calciatori.”

