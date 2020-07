Montervino: “Politano è stato acquistato per fare quello che ha fatto ieri, difficile sostituire i tre piccoletti”

L’ex capitano del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Politano è stato acquistato dal Napoli per fare quello che ha fatto ieri ed è sbagliato che non lo ha fatto fino a ieri. Credo che lui sia un giocatore che può dare veramente tanto e in tutta onestà a Napoli non lo ha ancora fatto. E’ un giocatore che è veloce, ha gamba e ha tiro. Non so se l’anno prossimo lo vedremo dato che il Napoli ha considerato di fare lo scambio Milik-Bernardeschi con la Juventus. E’ un calciatore che è stato pagato 20 milioni e non possiamo aspettarci che si carichi la squadra sulle spalle ma sicuramente che faccia meglio di quanto sia stato fatto prima.

Sostituire Insigne, Mertens e Callejon non è facile. Qui a Napoli stiamo massacrando anche un calciatore come Milik. Non dobbiamo lamentarci se l’alternativa a Mertens è Milik perché prendere uno più forte di Mertens significa andare sui top 5 al Mondo. Se poi vuoi avere un sostituto più forte di Milik devi alzare l’asticella. Allora bisognerebbe andare a migliorare i ruoli in cui bisogna veramente migliorare come avere un vero play o un terzino sinistro più forte.”

Comments

comments