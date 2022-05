Montervino: “Quest’anno in pratica il Napoli in praticamente ha fatto gli stessi punti dell’anno scorso, se non fosse stato per il Verona”

A ‘Ne parliamo il martedì’ su Canale 8 è intervenuto l’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino.

Giocatori come Lozano e Politano in questa stagione in momenti hanno fatto bene e in momenti non benissimo, al Napoli serve un’esterno concreto.

Quest’anno in pratica il Napoli in praticamente ha fatto gli stessi punti dell’anno scorso, se non fosse stato per il Verona, che invece di un pareggio doveva essere una vittoria e sarebbe arrivato 4.º con la qualificazione anche in Champions.

Questo però ti fa anche capire che il campionato negli ultimi anni si è livellato: verso il basso, verso il centro. Ecco perché si è alzato anche il livello di quelle squadre che poi fondamentalmente erano in quel gruppone di squadre fastidiose, tipo il Verona, il Torino, la Fiorentina, il Sassuolo.

