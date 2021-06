Montervino: “Spalletti è uno che può fare la differenza”

Francesco Montervino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb dove parla anche di Luciano Spalletti.

A seguire le sue parole:

“Ritorno del Taranto in Serie C? Un po’ di paura e timori di non farcela ci sono stati ma la sensazione che la mia squadra non desse spazio a troppi cattivi pensieri l’ho avuta per tutta la partita. Una domenica sofferta, che ha sancito comunque la vittoria della squadra che ha meritato più di tutte.

L’Italia è forte, con qualità. Non ha il carattere di Francia e Germania ma ha poco da invidiare alle altre. Il gruppo mi sembra ben assortito e se è così possono togliersi grandi soddisfazioni. Bello vedere giocare questa Italia, spero i nostri calciatori riescano ad esprimersi.

La città di Salerno merita di giocare un derby che non gioca da anni, anche se col Napoli c’è poco da paragonare. Ho la speranza in cuor mio di vedere una sfida di sport e lealtà, senza dicerie stupide di troppo. Spalletti? Io avrei preso proprio lui, mi ha allenato e vi dico che è realmente uno che può fare la differenza. Mi auguro possa quanto prima dimostrare a tutti il suo valore.“



