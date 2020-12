Montervino sta con Insigne: “Non c’è un calciatore che non abbia fatto così”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’espulsione di ieri di Lorenzo Insigne.

Montervino sta con Insigne, sottolineando che anche lui, quando giocava ancora, ha fatto parecchie volte quello che ha fatto ieri il capitano. Di seguito le sue parole:

“Non esiste al mondo un calciatore che non mandi a cagare l’arbitro. A me dovreste domandare: hai mai mandato solo a cagare un arbitro? E io risponderei che ho fatto molto di più e non sono stato espulso. Poi se vogliamo raccontare le frottole…

Quello che ha fatto Lorenzo ieri lo fanno tutti, ha ragione Gattuso. Se la stessa cosa l’avesse fatta Totti sarebbe stato espulso?“

