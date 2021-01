Montervino: “Zielinski è troppo più forte degli altri, questo è il suo ruolo”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

Milan? Non credo che reggerà in testa alla classifica a lungo andare perché è difficile avere 20 punti in più circa della stagione precedente. Magari accadrà anche al Napoli ma credo che il Milan lotterà fino alla fine per la Champions. Ibrahimovic adesso è ancora un fuoriclasse ma quello che lui ha portato al Milan è la mentalità.

Molto spesso i calciatori guardano le trasmissioni, leggono i giornali o le pagelle. A volte mi facevo le risate perché mi rendevo conto che veniva spostata l’attenzione su alcune disamine tattiche. Quindi succedeva che il giorno dopo arrivassi all’allenamento e c’erano i giornalisti che mi vedevano con un musone per quello che avevano scritto.

Zielinski è quello che è. Un calciatore che anche quando non ha fatto bene ha fatto grandi giocate. Lui ha sempre avuto convinzione nei suoi mezzi, se non l’avesse queste giocate non le avrebbe fatte prima ad Empoli e non le farebbe ora a Napoli a 26 anni. Lui è troppo più forte degli altri e quando torneranno Mertens e Osimhen uno tra loro due andrà fuori perché questo è il ruolo di Zielinski. Attenzione perché non ha fatto il sottopunta perché il Napoli in fase di non possesso si schierava a 3 e forse anche per questo Fabian ieri ha fatto una buona partita.

Si deve andare per concetti e per principi. Non serve più dare i numeretti come il 4-3-3. Ad esempio Zielinski parte come trequartista ma non ha giocato come tale e i movimenti che fa lui in rosa forse può farli solo Elmas. Mertens, per esempio, non li farà mai.

Comments

comments