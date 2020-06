Montesarchio: “Quarantena soft? Noi clinicamente non abbiamo più visto quel tipo di infezione, può essere presa in considerazione”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Vincenzo Montesarchio, direttore dell’unità operativa complessa di oncologia dell’Ospedale Monaldi di Napoli.

“Ha vinto il migliore: il Napoli. Migliore in campo Buffon, la dice tutta. quello che è piaciuto è stato il “ringhio” di tutto il Napoli, non solo di Gattuso. Festa dei tifosi? Sbagliato quello che è successo fuori e dentro al campo, anche la festa dei giocatori, non è consentito. Quarantena soft? Noi clinicamente non abbiamo più visto quel tipo di infezione. Con Formisano ragionavamo un mese e mezzo fa su come ragionare, oggi il quadro clinico è differente. Credo che la quarantena soft possa essere presa in considerazione”.

