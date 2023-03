Mora: “Speriamo che si trovi un accordo affinché il Maradona torni ad essere il 12° uomo”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Nicola Mora, ex Napoli:

“Mario Rui-Olivera è un’ottima staffetta. Mario Rui ha faticato a trovare ritmo quando è arrivato a Napoli, insieme compongono una delle coppie difensive più forti del campionato italiano e non solo.

Di Lorenzo? Ha battuto ogni record. Viene dall’Empoli e con tanta diffidenza iniziale, è diventato Campione d’Europa ed il capitano del Napoli, un vero assistman e goleador. È un beniamino italiano e di Napoli. Il Napoli ha sempre avuto stagioni fatte di alti e bassi, quello di quest’anno è stato un campionato in cui il Napoli ha avuto grande costanza a livello di prestazione e di risultati. Il punto in cui sono arrivati non è casuale, hanno una mentalità vincente.

Turnover? Quando le cose vanno bene non si cambiano. Sicuramente il largo vantaggio permette a Spalletti di dosare le energie, non cambierà tanto, ma un po’ di alternanza può essere fatta così da affrontare anche i quarti di finale al meglio.

Tifo importante per i calciatori? Il San Paolo – adesso Maradona – è stato sempre il 12° uomo. Sicuramente andrebbe cercato un accordo affinché possa tornare tutto azzurro come negli anni in cui c’ero io. I tempi sono cambiati, certamente, l’abbiamo visto anche in occasione della sfida con l’Eintracht. Speriamo che il Comune, con la presidenza ed i tifosi possano trovare un accordo”.

