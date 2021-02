Morabito (agente FIFA): “Giuntoli bravissimo, ma dovrebbe avere più potere decisionale”

Vincenzo Morabito, agente FIFA, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione “Arena Maradona”.

Morabito ha commentato l’operato del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, per il quale ha speso parole d’elogio: “Giuntoli è bravissimo, tra i migliori in circolazione. Nell’ultimo periodo per motivi professionali ci siamo sentiti spesso. Lavorare con De Laurentiis non è facile. Il presidente intende sempre fare le cose per bene, per fare ciò vuole sempre avere l’ultima parola. E’ così adesso e lo sarà sino a quando De Laurentiis sarà il proprietario del Napoli. A questo punto della carriera Giuntoli dovrebbe spiccare il volo e andare in un club che gli lasci più potere decisionale”.

