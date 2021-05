Morabito: “Credo che alla fine Gattuso resterà a Napoli”

A Radio Marte è intervenuto Vincenzo Morabito, operatore di mercato.

“Ranieri dopo Gattuso? Ranieri ha dimostrato di saper gestire qualsiasi situazione e mettere le cose a posto, è diventato un uomo riparatore, col suo calcio che magari non piace, ma che ha sempre portato risultati e farebbe bene anche a Napoli.

Inzaghi al Napoli e Gattuso alla Lazio? De Laurentiis a più riprese ha mostrato interesse, ma credo che alla fine resterà Gattuso a Napoli perché i risultati sono dalla parte di Rino che ha dimostrato di essere un grande uomo, prima ancora che un ottimo allenatore.

Alla persona Gattuso va riconosciuto solo rispetto e continuando con lui, il Napoli il prossimo anno potrebbe davvero vincere lo scudetto. E avrebbe potuto contrastare l’Inter anche quest’anno se non avesse avuto tutti questi infortuni.

Koulibaly e Fabian Ruiz credo siano in uscita, ma se dovessero essere ceduti, credo arriveranno altri due giocatori di alto livello. Interessi concreti per entrambi ci sono, ma va detto che i prezzi post Covid saranno al ribasso. Il Liverpool è in pole per Koulibaly ed è anche il club che può accontentare economicamente De Laurentiis. Una cessione del genere è fisiologica. Anche Lukaku ha grande mercato”.

Comments

comments