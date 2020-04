Morabito, intermediario trattativa Azmoun: “Al Napoli interessa”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’intermediario per la trattativa di Azmoun, Vincenzo Morabito, che parla del giocatore.

Morabito, senza girarci intorno, ha parlato del fatto che, al Napoli, Azmoun interessa. Di seguito il suo intervento, dove parla anche di come giocherebbe nel Napoli di Gattuso:

“Azmoun inizialmente aveva espresso la volontà di voler andare in Inghilterra, poi è venuta fuori l’idea Italia con l’interessamento del Napoli; per ora non c’è nessuna trattativa in corso. È un giocatore interessante con caratteristiche simile a quelle di Mertens.

Si adatterebbe bene agli schemi di Gattuso. L’appartenenza allo Zenit è un problema perché è sempre difficile portar via giocatori da lì.”

Poi l’intermediario parla della situazione relativa a Mertens e della separazione tra Insigne e Raiola:

“Ero sicuro che restasse a Napoli, anche se adesso ne sono convinto un po’ di meno. Il rinnovo doveva esserci a gennaio e invece adesso si continua a parlare con altri club. Per quanto riguarda la questione relativa ad Insigne che ha mollato Raiola, ci sono dei retroscena che sappiamo noi addetti ai lavori.

La verità forse è che il giocatore vuole restare a Napoli. Se non si riescono a collimare le aspettative e la realtà spesso si finisce con l’interrompere una collaborazione.“

