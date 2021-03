Morace: “Nostro mondo omofobo, in tanti si devono ancora nascondere”

Una delle prime stelle del calcio femminile italiano Carolina Morace, oggi allenatore della Lazio Donne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport in onda su Radio Rai.

“La nostra è una società omofoba e razzista, secondo me il nostro mondo è omofobo, ci sono ancora troppe persone che si devono nascondere.

Questo ci porta indietro rispetto agli altri paesi, siamo un popolo troppo abituato a giudicare se una donna è grassa o no.

Il Covid ha causato danno enorme non solo al calcio femminile ma a tutto il calcio in generale. Pensiamo a quello dilettantistico, il danno è enorme. Oggi tutti vanno a giocare a tennis o a padel. E’ un allarme per il mondo del calcio.

Allenatore donna nella Serie A maschile? Quando chi sceglierà lo farà con più attenzione. Per noi donne ci vuole un background incredibile”.

