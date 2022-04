Morata: “Se ci fosse stato il Var nel 2015 avremmo vinto la finale di Champions”

Alvaro Morata ha racconta a Dazn della recente visita dell’ex compagno Carlos Tevez ai bianconeri.

“Carlos l’ho ringraziato perché non l’avevo mai fatto. Mi ha reso calciatore, sono arrivato qui a 21 anni con poca esperienza e all’inizio mi ha guardato male qualche volta, mi ha detto anche delle cose quando non gli passavo la palla. Per me è uno dei giocatori più forti di sempre, ha tecnica e qualità, può buttare giù i muri o costruirne. Per me ci saranno pochi giocatori così nella storia: poteva vincere una partita da solo o mettersi la squadra sulle spalle. L’ho ringraziato, mi ha detto che era felice di vedermi e che non si aspettava che avessi il fisico per giocare a sinistra. Poi abbiamo parlato di tante cose, lui sa che sono migliorato tanto in quell’anno che ho giocato con lui”.

In quell’anno, appunto, la Juve ha perso la finale di Berlino col Barcellona.

“Ho sempre il rimpianto che se ci fosse stato il VAR forse c’era un rigorino e ora avremmo vinto la Champions con la Juve. Sarebbe stato incredibile, ma è così”.

