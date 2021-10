Moratti: “Inter-Juve? Con il VAR ai miei tempi non sarebbe cambiato niente”

L’ex presidente dell’Inter del triplete Massimo Moratti ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

Su Inter-Juventus: “Per noi interisti è la partita, procura sofferenza, mi faceva star sveglio la notte. Ci pensi in continuazione, nella settimana che la precede. Come emotività e come simpatia”.

Sul fallo da rigore su Ronaldo non fischiato dall’arbitro Ceccarini in Juventus-Inter: “Cosa sarebbe successo con il VAR ai miei tempi? Sarebbe stato uguale, perché dietro al Var ci sarebbe stata gente che la pensava allo stesso modo.

Sulla Superlega: “Presentata male. L’obiettivo dei club è quello di portare a casa più soldi, ma non si può sviluppare un piano del genere senza ascoltare la gente e uscendo dal sistema”.

