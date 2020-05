Moratti: “Io avrei ancora un po’ di pazienza, puntando direttamente al prossimo campionato”

IL presidente dell’Inter del Triplete Massimo Moratti è intervenuto a “La Politica del Pallone su Gr Parlamento”. Ha parlato dell’Inter ma anche della possibile ripresa del campionato.

“Da un punto di vista sportivo si sta creando un mostro, perché fare 20 partite in un mese metterà a rischio di infortuno i giocatori.

Da un punto di vista sanitario non sono un medico e non lo so, ma i giocatori giustamente temono di portare la malattia in famiglia.

Io avrei ancora un po’ di pazienza, puntando direttamente al prossimo campionato.

Penso che mettendosi intorno ad un tavolo si troverebbe un accordo anche con le tv per finire qui questo campionato.

Considero il virus ancora una cosa seria e dobbiamo fare attenzione”.

