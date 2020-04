Moratti: “Messi all’Inter? Non è più un sogno proibito”

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RadioRai.

“Messi all’Inter? Non era un sogno proibito neanche prima di questa disgrazia e penso che ci sia uno sforzo della proprietà per cercare di portarlo all’Inter.

Non so se la situazione attuale possa cambiare in positivo o in negativo questo obiettivo ma è stato sparigliato tutto.

C’è anche da non essere esageratamente opportunisti perchè approfittare della situazione può spaccare il calcio ma penso che ci sia la possibilità di vedere cose strane a fine stagione”.

