Moratti: “Seguivo Hamsik ma ADL disse che voleva tenerselo”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’attuale situazione del campionato.

Di seguito le parole di Moratti:

“I problemi dobbiamo risolverli noi con decisione e coraggio. Non credo che l’algoritmo possa essere una soluzione per il calcio se ci si dovesse fermare di nuovo. Spero che non si debba arrivare a quel tipo di strumento.

Coppa Italia? E’ bello che riprenda il calcio con le partite in chiaro. Lo spettacolo è assicurato dal fatto che ci sono quattro delle migliori squadre d’Italia. Riporterà le persone ad esprimere la propria passione.

Seguivo Hamsik fino a quando era al Brescia, poi dopo ne ho parlato con De Laurentiis ma lui fu molto deciso a dirmi che voleva tenerselo. E aveva perfettamente ragione. De Laurentiis? La sua gestione ha avuto grandi successi. La proprietà dell’Inter ha i mezzi e anche molta voglia di vincere. C’è ambizione ed è arrivata anche la passione. Zhang, il presidente, ha molte doti.



Credo che con lui si possa arrivare ad ottenere qualcosa. Inoltre ha scelto molto bene l’allenatore perché Conte è l’uomo giusto. Mertens è il giocatore più adatto da mettere accanto a Lukaku, ma anche in questo caso De Laurentiis è stato bravo a difendere i suoi calciatori. Lautaro? Non so cosa succederà, ma credo che si stia arrivando a una soluzione.”

Comments

comments