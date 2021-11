Moratti su Insigne: “Inter? Lui andrebbe bene in qualsiasi squadra”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino riguardo il futuro di Insigne.

“Insigne all’Inter? Andrebbe bene in qualsiasi squadra, ha sempre qualcosa in più anche se il vero peccato è che in Nazionale non riesce mai ad esprimersi per quello che vale veramente. Visto che in scadenza non c’è però bisogno di fare follie per lui.

Insigne lontano da Napoli? E’ il calcio di adesso. Mio padre non voleva cambiare i giocatori che amava di più. Quando comprese che bisognava farlo, preferì lasciare l’Inter. E io lo capisco.”

Comments

comments