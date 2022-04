Moratti sulla corsa scudetto: “Non mi aspettavo la sconfitta del Napoli ma resta l’avversario più serio per l’Inter”

Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, è intervenuto a Radio Anch’io lo Sport dove ha parlato della corsa scudetto tra Milan, Napoli e Inter.

Questa la sua intervista alla radio:

“Sarebbe più interessante e giusto se le prime quattro giocassero tutte lo stesso giorno e allo stesso orario“.

L’Inter adesso è di nuovo padrona del proprio destino.

“I numeri dicono questo ma il campionato ogni domenica mette in pista qualcosa di nuovo. I nerazzurri hanno fatto il passo giusto e hanno convinto, giocando davvero bene”.

Come vede la situazione economica del calcio italiano?

“Era già in difficoltà, la pandemia ha fatto ancora peggio. Il calcio è una distrazione per la testa di tutti, oggi le partite sono fondamentali per togliere pensieri”.

Cosa pensa del ko del Napoli?

“Si era espressa bene ultimamente, perde tanto in casa ma ieri la Fiorentina ha giocato davvero bene. Non mi aspettavo la sconfitta, penso comunque che sia l’avversario più serio per l’Inter”.

Cosa pensa del Milan?

“Quest’anno ha fatto tantissimo, c’è solo da ringraziare Pioli. Adesso è un momento di stanca, può capitare un periodo così. Adesso vedremo se avrà la forza di tornare a vincere, l’attacco ieri ha fatto male. Abbiamo visto una grande partita in Inghilterra ieri, il ritmo è completamente diverso ed è dovuto alla qualità dei singoli. Sono due sport diversi, le nostre squadre sono in crisi ma non hanno fatto il massimo”.

Si aspettava che la Juventus uscisse dai giochi in campionato?

“Non credo che la Juve sia fuori dai giochi, purtroppo. Riesce sempre a vincere in qualche modo e le prime tre dovranno fare attenzione ai bianconeri, che non si arrendono mai”.

Le grandi non puntano sui giovani italiani. Cosa si potrebbe fare per cambiare questo trend?

“Non lo so. Si dovrebbe prestare più attenzione al settore giovanile. I ragazzi devono esprimersi per quelle che sono le proprie qualità, con meno tattica. In questo modo crescerebbe la passione di tutti, non si dovrebbe vedere solo la bravura tattica”.

Domani ci sarà la prima tappa del processo plusvalenze, cosa si aspetta?

“Non conosco abbastanza bene la vicenda ma non penso che possa finire in un dramma. Ci saranno ammende e credo che le società abbiano imparato la lezione. Il calcio costa, non bisogna inventarsi cose per far finta che non costi”.

Pensa che l’Inter vincerà lo scudetto?

“Mancano così poche giornate che l’impressione è che nessuno possa più sbagliare. Quello che mi preoccupa sono le partite sulla carta più facili. Spero che l’Inter rimanga concentrata”.

Rinnoverebbe il contratto a Perisic?

“Penso di sì, è il migliore in questo momento e il club deve fare di tutto per farlo prolungare”.

