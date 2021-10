Moratti: “Un rigorino che ferisce un sentimento di chi va a vedere partite di questo livello”

L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ai microfoni di RadioRai ha parlato del rigore che ha permesso alla Juventus di pareggiare la gara con l’Inter.

“Non so se definirlo un ‘rigorino’, certamente la situazione di ieri ha un po’ rovinato la partita. Mi pare una decisione che ferisce un sentimento di chi va a vedere partite di questo livello. Il rigore ha cambiato la sfida, non mi è sembrato qualcosa di grave o che obbligasse a intervenire eccessivamente.

L’Inter diverte, gioca bene, specie nei primi tempi, ma non ha ancora fiducia in sé stessa. I punti di svantaggio mettono nella condizione di non essere troppo sicuri da questo punto di vista.

Il calcio è cambiato? Quando le squadre iniziano a costare così tanto è logico che intervengano le multinazionali. Le medie credo potrebbero farcela, ma le grosse società possono solo appartenere ai grandi gruppi”.

