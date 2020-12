Morte Maradona: clamorosi risvolti riportati da La Nacion

Nuovi risvolti sulle indagini in corso di svolgimento sulla morte di Diego Armando Maradona.



Secondo quanto riportato dagli argentini di La Nacion Maradona non sarebbe stato sottoposto né a monitoraggio né a continuo controllo medico. Inoltre sembrerebbe che Maradona non assumeva alcun farmaco per le sue patologie cardiache.

Addirittura si parla di grave incuria dei medici e secondo sempre La Nacion prende infatti sempre più corpo l’ipotesi di ‘morte derivata da mala gestione del paziente’.

Si complicano quindi sempre più la posizione del medico Leopoldo Luque e della psichiatra Agustina Cosachov.

Però ultime indiscrezioni che arrivano dall’Argentina sembrerebbe che Leopoldo Luque non abbia operato lui Maradona, ma era solo presente in sala operatoria per seguire l’intervento.

