Morte Maradona – Le figlie hanno intenzione di indagare sulle persone che facevano parte della sua vita quotidiana

Morte Maradona – Diario Olè spiega che le figlie hanno intenzione di indagare sulle persone che facevano parte della sua vita quotidiana.

In tempi recenti, Dalma e Gianinna Maradona hanno chiarito che useranno tutti i mezzi per garantire che sia fatta giustizia e andranno a fondo contro Matías Morla e le persone che facevano parte della vita quotidiana di Diego . A poco più di tre mesi dalla morte della star, le sue figlie chiedono all’ex procuratore della Diez un rapporto dettagliato sui soldi raccolti per contratto.

Dalma e Gianinna hanno presentato una lettera in cui chiedono a Morla di descrivere con accuratezza e documentazione il legame che lo legava a Maradona, i compiti che ha svolto e quanto ha ricevuto in onorari negli ultimi anni. Inoltre, hanno incluso la specificazione dei pagamenti che sono stati effettuati alle persone del famoso “ambiente” di Diego, tra cui Vanesa Morla e Christian Pomargo (sorella e cognato dell’avvocato).

