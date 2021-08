MotoGp, Valentino Rossi annuncia il ritiro: “Avrei voluto correre per altri 20 anni, ma purtroppo non è possibile”

Dall’anno prossimo non correrò con la moto, ma è stato tutto molto, molto bello. Mi ero dato un tempo e ho deciso di smettere a fine anno. Sarà la mia ultima mezza stagione in MotoGP. Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile. Ci sono stati momenti indimenticabili che porterò sempre con me”.