Mourinho alla vigilia di Conference: “Sarà importante cercare di vincere nei 90′ “

“I miei giocatori non li ho visti tesi. La prima sconfitta è stata storica per il club, però abbiamo avuto un comportamento esemplare a riguardo, abbiamo avuto fair-play. Noi vogliamo la semifinale come loro, mi aspetto una grande partita con il vantaggio di avere uno stadio nostro, con la nostra gente che può fare la differenza. Vogliamo giocare a pallone come abbiamo fatto nelle altre partite e in quella che abbiamo perso per 6-1 abbiamo avuto un comportamento esemplare. Sono convinto che i più bravi siamo noi”.

Mourinho sulle condizioni di Spinazzola

“Spinazzola non è ancora in grado di iniziare una partita, ma siamo tutti con lui. Il Bodø ha qualità, partono da 2-1 ma non è niente di nuovo. Domenica perdevamo 1-0 contro la Salernitana, abbiamo 90’ per vincere. Sarà difficile ma siamo preparati e sono molto fiducioso dei miei”.

Mourinho sulle condizioni di Mancini

“Mancini è convocato. Mi fa impressione vedere tutta la gente per strada, mi fa un effetto. La passione della gente per il suo club è importante, io non sono nato a Milano, a Roma, a Madrid ma quando alleni in questi posti ti integri con il club. La gente viene allo stadio per passione, è più facile esserlo se la tua squadra vince per i titoli, la passione dei romanisti è pura. Peccato che non sono dentro al campo a giocare. Dobbiamo rispondere a questa passione pura”.

Mourinho su Roma-Bodo

“La differenza è minima, non serve fare un cambio drammatico nella partita. Si parte da 2-1 per loro, abbiamo bisogno di fare un gol per pareggiare l’eliminatoria, non serve fare dei cambi traumatici anche perché non abbiamo avuto tempo di preparare qualcosa di diverso. Con la Salernitana abbiamo iniziato a 3, poi siamo passati a 4, non abbiamo sorprese tattiche da presentare. Con la Salernitana ho detto ai miei di restare tranquilli nonostante lo 0-1, ora abbiamo 90’ per giocare e dobbiamo stare tranquilli ma andare forte. Se ci siamo allenati per i rigori? Sì. Se mi dici che voglio andare ai rigori, dico no. Vogliamo vincere nei 90’, ma dobbiamo rispettarli”.