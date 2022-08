Mourinho: “Belotti? Felice che abbia così tanta voglia di venire”

Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese.

“Con i cambi con la Salernitana l’obiettivo non era far capire alla società che avrei voluto un altro attaccante. Pensavo solo a vincere la partita. Se in panchina non hai un giocatore dello stesso livello degli attaccanti che hai in campo… Nessuno si può aspettare che Eldor o Gyan siano dello stesso livello oggi. Alcuni club hanno questo privilegio, altri fanno con le forze che hanno in panchina. In quel momento le forze che avevo erano le forze e il savoir-faire di Matic e Wijnaldum, sono entrati e hanno controllato loro la partita. Chiaro che l’avrei voluta chiudere segnando altri due tre gol“.

Le piacerebbe avere un altro attaccante?

“Io non rispondo, perché il direttore Tiago Pinto lo sa già. Io devo solo aspettare con la speranza che si possa fare, se non si potrà fare andremo avanti con ciò che abbiamo. Se Belotti fosse un giocatore del Torino o di un’altra squadra non risponderei. Essendo svincolato non ho il blocco etico di non dire niente, posso dire qualcosa. Se è vero, ripeto se è vero, che vuole così tanto venire alla Roma, io sarei felice di sentire questo tipo di feeling. Se viene o non viene non lo so, aspettiamo e vediamo“.

