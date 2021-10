Mourinho: “Dopo la partita contro la Juventus ho deciso di non parlare delle scelte arbitrali. Zaniolo può recuperare per il Napoli, ha una storia clinica da tenere in considerazione”

Nella conferenza stampa tenuta da José Mourinho oggi, l’allenatore della Roma ha commentato le scelte arbitrali avute contro la Juventus e la differenze con Spalletti.

Visto il nervosismo dopo alcuni episodi arbitrali, secondo lei, questa società secondo lei è rispettata nel calcio italiano?

“Preferisco non commentare e concentrarmi sul mio lavoro, quello che faccio e che facciamo ogni giorno. Dopo la partita contro la Juventus ho deciso di non parlare delle scelte arbitrali. Mi meraviglio di me ma preferisco fare così. Dobbiamo solo pensare a fare crescere la famiglia e la squadra. Per quanto riguarda l’arbitro sono contento di non aver detto niente e preferisco continuare così. In quel momento lì il focus era sul gol-rigore, ma quando si analizza la partita c’è tanto da dire e io voglio essere concentrato sulla prestazione della mia squadra”

Da parte mia, non c’è nessuna critica ma calciatori con una storia di infortuni come Zaniolo e Karsdorp non possiamo rischiarli. farò turnover, viste le gare ravvicinate e un viaggio di 4 ore è normale fare rotazioni, anche se abbiamo diversi giocatori con dei problemi. Non farò undici cambi, ne farò alcuni. C’è una partita da giocare e da vincere. Ho cinque cambi a disposizione, calciatori che possono cambiare la gara, Zaniolo può recuperare per il Napoli, ha una storia clinica da tenere in considerazione, ha sofferto tanto, dobbiamo rispettare le sue paure, i suoi momenti d’incertezza e quando è così è meglio riposare e rimanere a casa. Giocare qui per un giocatore con un infortunio al crociato non è un bene, stesso discorso per Karsdorp. Ma col Napoli ci sarà”

