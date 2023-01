Mourinho in conferenza: “Complimenti al Napoli per lo Scudetto già vinto, Zaniolo non ci sarà”

L’allenatore della Roma, Jose Mourinho, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani con il Napoli.

“Gestione di Zaniolo? Non ti posso rispondere, purtroppo sembra che ho ragione io. Purtroppo, quello che ho detto dopo lo Spezia sembra che stia diventando realtà. Dico purtroppo perché è un mese che il calciatore dice di voler andare. Dopo lo Spezia ho dato il lunedì libero, mentre martedì sarà un allenamento opzionale. Tutti i calciatori che non hanno giocato a La Spezia si sono allenati, tanti giocatori in campo sono venuti comunque. Questi sono i giocatori che vogliono gli allenatori. Anche chi non gioca deve pensare che la squadra potrebbe aver bisogno di lui. Questi voglio. Se un calciatore dice sempre a tutti che non vuole vestire la maglia della Roma, io devo dire purtroppo. La situazione ideale è che il calciatore sia felice. Io ho detto che mi aspettavo la sua permanenza, ma ad oggi aggiungo purtroppo. Oggi dico nuovamente che Zaniolo non sarà a disposizione, che ci concentriamo sulla partita e che il mio focus è sui giocatori che ci saranno. Non è il caso di Zaniolo.

Mi aspetto il Napoli che abbiamo visto dal primo giorno. Spero di non esser mal interpretato, complimenti al Napoli per lo Scudetto. Lo ha vinto è loro e meritato. Sono la squadra più forte, con un buon allenatore e con un ottimo mercato.

Futuro? Capisco la domanda, ma me la deve fare la società. Io da giovane ero capace di discutere con la stampa per cose interne, ma la maturità aiuta a essere più equilibrato e meno egoista. Io capisco la tua domanda, ma me la deve fare la società quando sarà meglio per loro. Non ho risposte per te.

La formazione di domani sarà: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola, Dybala e Abraham.

Shomurodov andrà via perché merita di giocare e non mi aspetto che venga sostituito. Avremo una scelta in meno e qualcosa cambierà perché avremo tanti impegni anche in settimana. Avremo qualche opzione in meno ma il gruppo è solido e andremo fino alla fine con l’appoggio dei tifosi. Karsdorp sarà fuori finché vuole stare fuori. Al momento è infortunato ma continua ad allenarsi con noi. Si sono dette molte bugie, dipende solo da lui rientrare in gruppo.

Il Napoli non ha calciatori del livello di Dybala. Volevo un calciatore del Napoli al Tottenham che costava 10 milioni. Kim voleva venire e ho parlato con lui varie volte ma gli Spurs non potevano spendere soldi.

Smalling sta giocando molto bene dimostrando di essere concentrato sulla Roma. E’ una situazione aperta ma non ho parlato con lui del suo futuro ma sono convinto che vuole rimanere e che la società sa quanto è importante. Sono convinto che si possa trovare un accordo affinché rimanga qui.

Wijnaldum? Il tempo aiuta, ma inizia a fare piccole cose con la squadra. Ogni 15 giorni deve fare piccoli schemi per capire la situazione. Il tempo passa e lui si avvicina. Non so quando. Magari una settimana o 10 giorni per rientrare in squadre, tre per giocare, ma non lo so. Non abbiamo ritardi”.

